La Juventus prepara la sfida con la Lazio in programma domenica alle 12.30. Ecco il report dell'allenamento di oggi: "Questa mattina la squadra è scesa in campo alla Continassa - si legge sul sito ufficiale - e il programma dell’allenamento ha previsto diversi esercizi di possesso palla e di tattica, prima della partitella finale. Domani i bianconeri si troveranno per una nuova seduta al Training Center prima della partenza per Roma". Presente al training center anche il presidente Andrea Agnelli, che come riporta Sky Sport ha voluto vedere la squadra da vicino in vista del big match.