Giornata di vigilia e conferenze stampa. Sia Allegri che Sarri, in vista di Lazio-Juventus, sono stati interrogati sulle dichiarazioni attribuite a Sarri della Juve come squadra "inallenabile". Queste le parole dei due tecnici:ALLEGRI - ​Innanzitutto, Maurizio è stato a Torino e ha vinto l'ultimo scudetto. E' un ottimo allenatore e lo dimostrano i risultati, le vittorie che ha ottenuto. Inallenabili? Chiedetelo a lui. Se l'ha detto, l'ha detto lui. Per me tutte le squadre sono allenabili, poi le devi allenare in un modo o nell'altro. Non so cosa rispondere, non sono parole mie. Rispetto a 2 anni fa la squadra è cambiata, sono cambiati tanti giocatoriSARRI - ​Non esiste una dichiarazione in cui lo dico, sono dei virgolettati che i giornalisti mi attribuiscono. Della Juve mi è rimasto un campionato vinto e per uno come me che ha cominciato nelle categorie basse è qualcosa di importante, che chiude un cerchio di vent’anni pieni di sacrifici". Sarri conclude: "Sono arrivato alla Juve in un momento particolare, venivano da 8 scudetti vinti, era inevitabile che dessero la vittoria del campionato per scontata. Invece è stato un campionato difficile, con anche il lockdown in mezzo