Manca sempre meno all'appuntamento tra Lazio e Juventus, in programma alle 20:45. Tante opzioni per Massimiliano Allegri, a partire dalal difesa, dove torna Alex Sandro titolare al posto di uno tra Gatti e Danilo, con il brasiliano indiziato a riposare. A centrocampo invece, nessun dubbio, dentro i titolari, ovvero Fagioli, Rabiot e Locatelli. Confermati Kostic e Cuadrado sulle fasce mentre l'altro dubbio è in attacco. Chi tra Chiesa, Milik, Di Maria e Vlahovic? Favoriti gli ultimi due anche se il polacco ha qualche chance di partire dall'inizio.