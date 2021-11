È già certa l'assenza di Ciroper il big match di campionato tra, in programma sabato 20 novembre dopo la sosta Nazionali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, èil candidato numero uno a prendere il suo posto in campo:, infatti, sarebbe propenso a dargli una chance in attacco, spostandonella posizione di finto centravanti. L'ex Verona partirebbe dunque da titolare.