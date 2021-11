Da calciomercato.com, le ultime dall'allenamento della vigilia della Lazio, in vista della sfida di domani sera contro la Juventus:"Si è concluso anche l’ultimo allenamento della Lazio prima della sfida contro la Juventus in programma domani alle 18:00 allo stadio Olimpico. Una sfida complicata che il club capitolino dovrà orientare dalla sua parte per mantenersi vivo nella corsa alla Champions League. Dopo Sarri a parlare è stato il secondo campo nel Lazio Training Center. Unico assente Marusic (bloccato dal Covid). A sorprendere tutti è stato Immobile. Dopo le dichiarazioni di Sarri “Domani valuteremo”, ecco spuntare Ciro con tanto di scarpini. Addirittura prove tattiche per il capitano biancoceleste."