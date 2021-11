Prosegue il lavoro sul campo per ladi, in vista del big match contro la, la sua ex squadra. Nella giornata di martedì, al termine di un ampio riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni tattiche con le sponde a campo ridotto.Come riportato dasono due i rebus che Sarri deve risolvere:vanno verso il forfait e dovranno essere sostituiti. Non ci sarà nemmeno Marusic, positivo al Covid. Il tecnico toscano potrebbe schierarenel ruolo di falso nueve (col primo favorito), mentre in difesa è stato provatonel vecchio ruolo di terzino sinistro (cona destra)., dunque, dovrebbe andare in panchina.Mercoledì la squadra prenderà parte a una doppia seduta e sarà in campo prima alle 11 e poi alle 15.