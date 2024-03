Non arrivano buone notizie dall’infermeria di casa Lazio, con Igor Tudor che dovrà fare a meno del suo portiere titolare al suo debutto sulla panchina dei biancocelesti. Ancora out Ivan Provedel, che salvo clamorosi colpi di scena non sarà nella lista dei convocati per la sfida di sabato prossimo contro la Juve, dove in palio ci saranno punti pesanti in ottica di quella che è la qualificazione per un posto in Europa.