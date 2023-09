L'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato ai canali ufficiali della Dea in vista della prossima sfida di campionato contro la Juve.'Contro la Juve sarà un altro tipo di partita, è una grande squadra. Ha dei valori importanti e quando gioca in avanti riesce sempre ad essere pericolosa. Una bella sfida che arriva al momento giusto, in una fase del campionato che è partito bene per entrambe. In questa settimana non ci mancherà niente, andiamo a Lisbona e poi c’è la Lazio'.