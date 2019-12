Alex Sandro ha lasciato il campo a dieci minuti dalla fine dell'anticipo di Serie A tra Sampdoria e Juventus che, in casa bianconera, anticipa la partita di Supercoppa Italiana di sabato contro la Lazio. Il terzino sinistro è stato sostituito da Mattia De Sciglio e, per il momento, non si conosce l'entità del suo infortunio. Quel che è certo che Alex Sandro tiene in ansia la Juventus, a pochi giorni da una partita così importante.



LE PAROLE DI SARRI - Queste le parole di Maurizio Sarri sulle condizioni sue e di Wojciech Szczesny in vista della partita contro i biancocelesti, riportate da Goal.com: "Alex Sandro? Non so ancora, sembra un affaticamento. Mi ha detto che pensa non sia nulla. A primo impatto non sembra un infortunio serio. Szczesny? Speriamo di recuperarlo, è fermo da quattro giorni. Sarà decisivo l'allenamento di domani".