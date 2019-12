La #Juve parte per l'Arabia Saudita. Ecco le immagini da Caselle. E domani è già vigilia di #Supercoppa...

[@LoreBetto] pic.twitter.com/LArpLUAoBk — ilbianconero (@ilbianconerocom) December 20, 2019

Laha diramato la lista deiin partenza per l'Arabia Saudita, dove domenica pomeriggio si gioca la Supercoppa Italiana contro laCome sottolinea il sito ufficiale bianconero, c'è anche Giorgio Chiellini: "Nell’elenco dei convocati figura anche Giorgio. Il difensore non è ancora a disposizione, ma si unisce ai compagni in occasione della gara che mette in palio il primo trofeo stagionale".1. Szczesny, 2. De Sciglio, 3. Chiellini, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 7. Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 20. Pjaca, 21. Higuain, 23. Emre Can, 24. Rugani, 25. Rabiot, 28. Demiral, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 77. BuffonArriva ladella Juventus, con tutti i messaggi dei protagonisti al seguito: li trovate qui Ecco il video della Juventusper l'Arabia Saudita dall'aeroporto di Caselle: