La Juventus è la squadra che ha vinto più Supercoppe Italiane in assoluto: ben 8, una in più del Milan e tutte le altre a scendere. Oggi, nel giorno che porterà stasera alla 16^ partecipazione bianconera nella competizione, il club bianconero ha postato su Twitter diversi gol decisivi per portare a casa questo trofeo negli anni Duemila: da Pogba contro la Lazio fino a Ronaldo contro il Milan, in giro per il mondo. Gustatevi e caricatevi con queste perle dal recente passato juventino, sperando di aggiungere altre nella serata del Mapei Stadium!