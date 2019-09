La Juventus spera in un gol di Cristiano Ronaldo nella sfida di domani alle ore 15 contro la Spal all'Allianz Stadium. Il fenomeno portoghese finora ha lasciato il segno nella grande sfida vinta contro il Napoli e su rigore contro il Verona, ma i bianconeri sono in attesa di tanti altri suoi gol. La speranza è che la sua rabbia per la mancata vittoria del premio di Fifa The Best, andato a Lionel Messi tra le polemiche, possa spingerlo a ritrovare la via del gol.