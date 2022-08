I bianconeri si preparano per il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria che, dal canto suo deve cercare non solo di fare punti, ma anche di riuscire a segnare almeno un gol che manca dallo scorso campionato. I doriani infatti, non segnano da due partite di Serie A (considerando anche la scorsa stagione): i blucerchiati non registrano una striscia più lunga senza reti all'attivo nella competizione dal maggio 2016, in quelle che sono state le ultime tre panchine di Vincenzo Montella con i liguri.