Ci sono ancora diversi dubbi sulla formazione da schierare per Massimiliano Allegri, il quale sarà costretto a prendere delle decisioni forzate in vista della trasferta di Genoa contro la Samp. Si potrebbe vedere dal primo minuto anche Federico Gatti, in virtù dell'infortunio che ha colpito Bonucci e che consentirà all'ex centrale del Frosinone di esordire dal primo minuto con la maglia della Vecchia Signora.