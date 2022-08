Questa sera lachiuderà quella che sarà la seconda giornata di campionato, andando a fare visita allain quel di Marassi. I bianconeri saranno costretti a rinunciare a diversi elementi di spessore, in virtù delle numerose assenze che si sono verificate nelle settimane precedenti. Oltre ai già noti Chiesa e Pogba infatti, si sono sommati anche gli stop di Szczesny, Di Maria e per ultimo di Leonardo Bonucci. Quest'ultimo ha infatti accusato un fastidio al muscolo adduttore in una delle ultime sedute di allenamento e di conseguenza non scenderà in campo nella sfida di Genova.- Al momento ancora non sappiamo con certezza chi prenderà il posto del centrale viterbese, con Massimiliano Allegri che durante la conferenza non ha fatto trapelare nulla di certo, alla domanda su chi schiererà tra Gatti e Rugani, ma è ovvio che il ballottaggio sarà esclusivamente tra loro due. Chi invece èche, ora è chiamato forse alla sua più grande sfida personale, in quanto. La forza fisica e tattica dell'ex Torino non sono mai state messe in discussione, ma se servono delle conferme, allora queste possono arrivare solo da una sua crescita mentale. Nel Toro vestiva già, ma farlo alla Juve è tutta un'altra storia, soprattutto per le pressioni che la maglia bianconera comporta. Le prime uscite stagionali hanno portato ulteriori garanzie, ora i tifosi juventini si augurano che gli insegnamenti di Bonucci e 'i video' di Chiellini siano serviti a qualcosa.