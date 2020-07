La Juve si prepara alla gara contro la Samp, quella che potrebbe chiudere il campionato anche aritmeticamente. L'ultimo allenamento per gli uomini di Sarri si è concluso poco fa tra le mura dalla Continassa. Per la Juve non è un periodo facile, anzi. La rimonta con l'Udinese è solo l'ultimo dei casi in cui i bianconeri hanno patito le scarse condizioni fisiche e un calo mentale preoccupante, specialmente in vista del ritorno di Champions League contro il Lione. Iniziato alle 18 è terminato intorno alle 20, con Maurizio Sarri che si è dovuto privare anche dell'infortunato Douglas Costa.