Lunedì sera la Juve andrà a fare visita alla Sampdoria in quel di Marassi, dove si presenterà con una formazione piuttosto decimata in virtù delle numerose assenze. Questo comporta delle scelte forzate per mister Allegri che, neò frattempo avrebbe pensato ad una posizione insolita per Mckennie. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, c'è grande possibilità di vedere lo statunitense giocare alle spalle di Dusan Vlahovic, quasi da seconda punta.