Mancano poco piu di 48 ore al fischio di inizio del match di campionato tra Sampdoria e Juventus, con i bianconeri che inseguono il loro 15esimo risultato utile consecutivo. Ma c'è anche un altro dato da tenere in considerazione e riguarda il brasiliano Danilo. Nel caso in cui prenderà parte al match di Marassi infatti, l'ex terzino del Porto raggiungerà le 100 presenze con la maglia della Juve in gare ufficiali, con la Vecchia Signora che diventerebbe così il suo secondo club più rappresentativo. Solo con i portoghesi ha contato più apparizioni, 140.