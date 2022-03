Dopo aver battuto lo Spezia, ora la Juve è chiamata a fare bottino pieno anche nella prossima sfida di campionato contro la Samp, se vuole continuare a tenere a distanza l'Atalanta dal quarto posto. Allegri intanto è sempre alle prese con i numerosi infortuni e con il rebus formazione, ma una buona notizia arriva dalle condizioni di salute di Juan Cuadrado. Il colombiano nella giornata di ieri non si era allenato a causa di un attacco febbrile che però, sembra essere rientrato in queste ultime ore. Stando a quanto riferito da Sky Sport infatt, l'ex esterno della Fiorentina sarà a disposizione per la partita contro i blucerchiati.