La Juve ripartirà domenica sera dalla Salernitana e il più motivato sarà sicuramente Dusan Vlahovic, rimasto a secco nelle ultime due uscite tra campionato e Champions. Il bomber bianconero però, rischia di finire di diritto nella storia del club, perchè nel caso in cui riuscirà a firmare una rete, diventerà il quarto attaccante dopo: Del Piero, Trezeguet e Ronaldo, a segnare 5 gol in 5 gare consecutive in campionato.