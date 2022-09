La prova disputata dai ragazzi di Allegri nel big match di ieri sera ha in parte scacciato i fantasmi di Firenze. Bisognerà sicuramente ripartire da quanto di buono fatto ieri sul prato del Parco dei Principi, a partire già dalla prossima gara contro la Salernitana. Nel frattempo, il club campano è stato scosso dalla pesante squalifica subita dal vice allenatore, fermato per 4 mesi dalla Federcalcio, a causa del suo doppio operato con due società in contemporanea.