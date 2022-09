La Juventus si sta preparando per affrontare la Salerintana nel posticipo di domenica sera, con i campani che non vogliono lasciare nulla al caso e tentare l'impresa. Ecco di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione della squadra allenata da Nicola.SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola.