La gara contro il Psg ha messo in luce la grande prova di Leandro Paredes che, in appena una settimana si è già inserito alla perfezione nei meccanismi di Madama. L'argentino è infatti il regista che Allegri e tutti i tifosi juventini aspettavano da tempo e ora vederlo in campo sembra essere diventata una priorità. Ecco perchè, l'ex Psg sarà sicuramente tra gli 11 titolari anche per la sfida di domenica contro la Salernitana.