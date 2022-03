In casa Juve si cerca di dimenticare la brutta sconfitta rimediata mercoledì in Champions per opera del Villarreal e soprattutto, ci si prepara al match di domenica contro la Salernitana. I bianconeri vogliono infatti riscattarsi e ci si aspetta una reazione di orgoglio e di rabbia da parte di tutta la squadra, almeno questo è quello che sperano i tifosi. La Vecchia Signora però, insegue anche la sua quarta vittoria consecutiva in campionato che, le consentirebbe di allungare ulteriormente la striscia di risultati utli e di tenere a distanza l'Atalanta dalla zona Champions.