Laguarda al big match contro la. Questo pomeriggio i bianconeri torneranno ad allenarsi in vista della partita di domenica sera all', in attesa del rientro di tutti i giocatori partiti con le rispettive Nazionali. L'obiettivo dei prossimi giorni è quello di recuperare Paulo, che ieri ha svolto un lavoro personalizzato e spera di tornare a disposizione di Massimilianoper la sfida contro i giallorossi. Non saranno certamente della gara, invece, l'infortunato Alvaroe Adrien, risultato positivo al Covid.