Tre centrali e tre terzini, dei quali due acciaccati. Maurizio Sarri fa i conti per questa sera, quando sfiderà la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia allo Stadium. Emergenza larga, ma l'idea è chiara: non ci saranno colpi sul mercato.



Il rendimento del reparto juventino è ben diverso dallo scorso anno: appena 6 partite delle 20 di Serie A con la rete inviolata (10 su 28 in stagione) e 19 reti incassate, 8 in più dello scorso anno, ma non c'è tempo per fermarsi. Con i ko di Demiral e Chiellini saranno i soliti noti - Bonucci e De Ligt - a dover provare a migliorare questo dato. L'olandese per stasera è in ballottaggio con Rugani con la difesa che è ancora da costruire: anche Cuadrado e Alex Sandro, infatti, sono acciaccati e perciò toccherà a Danilo sulle fasce, con l'idea Matuidi in caso di forfait di tutti gli esterni.