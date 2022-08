Mancano poco più di 48 ore al fischio di inizio del big match tra Juventus e Roma, dove entrambe le squadre si presenteranno piuttosto decimate a causa dei numerosi infortuni. Tra i vari assenti ci sarà anche Nicolò Zaniolo, grande obiettivo di mercato proprio della Vecchia Signora. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, il suo rientro in campo è previsto per la partitissima contro l'Inter, in programma il 2 ottobre prossimo.