Oggi pomeriggio la Juventus si è ritrovata al centro sportivo della Continassa per preparare la trasferta di lunedì contro il Bologna, prima gara dei bianconeri in campionato dopo i tre mesi di stop forzato. Non si è allenato insieme al dei compagni Giorgio Chiellini: il capitano ha svolto lavori specifici in mattinata per recuperare dall'infortunio. Continua il programma differenziato di Chiellini, che sta lavorando a testa bassa per rientrare il prima possibile senza però rischiare ricadute dopo la rottura del crociato all'inizio della stagione.