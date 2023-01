Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche della sfida di Coppa Italia in programma contro la Juve giovedi prossimo.'Siamo arrivati alla gara non lucidi come le altre volte, abbiamo perso qualche palla in maniera ingenua, ma poi con i cambi siamo tornati fuori nel finale. In vista di giovedì vedremo come starà la squadra, faremo delle valutazioni mercoledì e vedremo'.