Domenica sera la Juventus ospiterà la Lazio in quello che sarà l'ultimo impegno di questa prima parte del campionato. I bianconeri dovranno prestare particolare attenzione ad un dato significativo e che risiede nelle qualità dei biancocelesti di andare a segno. La Lazio infatti ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A contro la Juventus e non registra una striscia più lunga di gare esterne in rete contro i bianconeri dalla stagione 2002.