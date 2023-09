Lasi appresta a scendere in campo contro la Lazio sabato alle ore 15 all'Allianz Stadium. Ciro Immobile è pronto a guidare l'attacco della Lazio, come riferisce Il Messaggero vorrà sfatare un particolare tabù. Nella passata stagione Ciro non è mai andato a segno contro le prime della classe, eventualità accaduta solo nella stagione 2016-2017. Potrebbe accadere contro la Juve.