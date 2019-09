Non si soffre solo a Torino. Un pomeriggio storto per la Juve, uno ancora peggiore per l'Atletico Madrid, a pochi giorni dall'inizio della Champions League, che vedrà queste due squadre di fronte. Appuntamento al Wanda Metropolitano, mercoledì 18 settembre, ore 20.45.



Il clima, però, appare tutto tranne che disteso. Dopo la sconfitta con la Real Sociedad, infatti, Diego Simeone ad As ha detto: “Mi preoccupa tutto. Qualsiasi cosa. Dobbiamo crescere, siamo a conoscenza delle qualità che abbiamo e di quello che siamo, sappiamo dove dobbiamo andare. La Liga è difficile. C’è molta qualità. E quando non affronti una partita come dovresti, la perdi. Nel primo tempo, la Real Sociedad è stata migliore di noi. Non eravamo freschi. Ci posizionavamo bene in campo, però non riuscivamo a giocare in verticale, è la prima sconfitta, dobbiamo migliorare e crescere. Ci sono giovani che devono avere più personalità. Si basano su colpi. Speriamo di farci trovare pronti”.