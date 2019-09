L'Atletico Madrid è uscito sconfitto, per la prima volta in stagione dopo un avvio di campionato da urlo nella Liga, in casa della Real Sociedad. Un brutto stop per gli uomini di Diego Pablo Simeone, tanto in ottica classifica, quanto in vista dell'esordio in Champions League, previsto per mercoledì sera in casa contro la Juventus. Simeone, per altro, resta in ansia per Jan Oblak, che ha lasciato il campo dopo un duro scontro di gioco. Il portiere non ha perso i sensi, ma è stato sostituito in via precauzionale per il problema alla testa.