Stefano Pioli può sorridere. Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico rossonero può gioire delle condizioni dei calciatori della sua rosa, visto che praticamente tutti sono sulla via del recupero. E potrebbero rientrare in campo già nella prossima sfida di campionato contro la Juventus. Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu, infatti, stanno proseguendo nel percorso di rientro e sembrano essersi ormai lasciati i rispettivi infortuni alle spalle, così da poter essere titolari o valide alternative per la gara contro i bianconeri, in scena domenica 22 ottobre a San Siro.