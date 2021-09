Il Napoli è in ansia per i propri portieri in vista della partita contro la Juventus. L'infortunio di Meret e la presenza di Ospina in nazionale, aprono una chance da titolare al momento per Marfella, unico disponibile al meglio per Spalletti. Trattativa in corso con la nazionale colombiana per permettere il ritorno anticipato in Italia di Ospina. Come? Organizzando un volo nella notte tra giovedì e venerdì immediatamente dopo l'ultima gara di qualificazione. Il ct Rueda spiega: "Tutti i calciatori che giocano in Europa sono in contatto quotidiano con i loro club. Noi ci auguriamo di poter concludere questo turno di qualificazioni con tutti a disposizione ma è una situazione delicata. Dobbiamo pensare anche al bene dei club, ma la Fifa è dalla nostra parte".