Il Lione cade nella prima fase della sua preparazione. La prossima avversaria della Juventus in Champions ha perso 2-0 contro i Rangers di Glasgow nell'amichevole organizzata per mettere benzina nelle gambe. Rudy Garcia e i suoi crollano dopo due vittorie. Conterà essere pronti il 7 agosto, quando si giocherà contro la Juve il ritorno degli ottavi di finale, partendo dall'1-0 dell'andata per i francesi.



Prossima partita questo sabato contro il Celtic per il secondo incontro del Veolia Trophy. Per valutare le condizioni del club francese verso la Juve.