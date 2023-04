Alla vigilia della semifinale di andata dicontro la, lanerazzurra lancia una sorta diall', in crisi di risultati. Attraverso Instagram gli ultras hanno indicatocome, di fatto un'ultima spiaggia prima di una contestazione aperta che finora è stata solo annunciata."Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine", si legge in una stories. "Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra abbia il dovere di conseguire visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possono ancora esprimere. Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che per meriti di altri non si è rivelato alla nostra portata, adesso è tempo di proseguire in quelli che con merito ci vedono ancora in una corsa che non si deve arrestare".E la chiosa finale: "Per queste ragioni resteremo a fianco ancora una volta ai nostri colori ma sia chiaro che la pazienza è finita e se non si raggiungeranno questi risultati, riterremo tutti responsabili e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente".