Juventus-Verona, ci siamo quasi. Alle 20.45 il calcio d'inizio, ecco alcuni dati sul momento degli ospiti dal sito ufficiale della Juventus:"Nelle ultime due partite di campionato del Verona si sono contati sette gol (3.5 di media a match), dopo che nelle precedenti quattro ne erano stati realizzati soltanto due in totale (0.5 a gara); i veneti, reduci da due sconfitte, potrebbero perdere tre incontri di fila per la prima volta nel 2023 in Serie A.Il Verona ha perso le ultime due partite di campionato e né sotto Marco Baroni, né sotto Marco Zaffaroni è mai arrivato a tre sconfitte di fila in Serie A; infatti è dalle gestioni Gabriele Cioffi-Salvatore Bocchetti che gli scaligeri non fanno peggio (10 sconfitte consecutive, divise tra i due tecnici).È dal maggio 2022 che il Verona non riesce a segnare più di un gol in trasferta in Serie A (3-3 contro la Lazio in quel caso); da allora per gli scaligeri 14 gol in 24 gare esterne – l’unica striscia aperta di trasferte con al massimo un gol nella competizione appartiene al Lecco (33, ultima partita nel 1967)".