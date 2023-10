In vista della gara contro la Juventus, Stefano Pioli dovrebbe recuperare Rade, al rientro dall'infortunio muscolare rimediato lo scorso 23 settembre contro il Verona. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità che il mediano torni titolare già nella partita contro i bianconeri di domenica 22 ottobre, ma Pioli rischia di dover far turnover. Sempre la Rosea, infatti, titola: "Pioli raddoppia il Milan. Krunic, Loftus e Kalulu ok: spinta turnover tra Juve e PSG". I rossoneri sono attesi da Juventus, PSG e Napoli in sette giorni, così sono fondamentali i recuperi durante questa sosta delle nazionali di Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu.