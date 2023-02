"Fate ridere": è uno dei cori che quest'oggi hanno raggiunto ladi Vincenzo, avversaria dellain campionato nel match di domenica prossima, dopo la sconfitta contro il Bologna per 2 a 1. Il tecnico viola ne ha parlato in conferenza stampa: "Il coro non mi trova d'accordo, è eccessivo. Ma rispetto l'opinione di tutti, anche quella di chi ha visto una squadra che fa ridere. Amo lavorare, cercheremo di far cambiare idea alla nostra gente".