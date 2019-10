Due stop in casa Bologna. Mattia Destro è stato escluso dall’amichevole di oggi contro il Lubjana a causa di una contusione al ginocchio sinistro, accusata nell’ultimo match di campionato contro la Roma. Oggi Destro non era in lista per la gara ed è in dubbio per la Juventus. Come lui anche Tomiyasu che si è fermato giovedì. L’esterno destro giapponese starà fermo più a lungo anche se per i tempi esatti bisognerà attendere il rientro tra lunedì e martedì e i successivi esami clinici. La prognosi iniziale parla di stiramento e di un mese di stop: al suo posto con la Juve ci sarà Ibrahima Mbaye.