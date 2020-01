Il Parma ha chiuso il girone d’andata al settimo posto con 28 punti, con un totale di 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, 26 gol fatti e 25 subiti.



Nel 2020 gli emiliani hanno perso 5-0 a Bergamo contro l'Atalanta, ma hanno vinto 2-0 contro il Lecce, prima della sconfitta con eliminazione dalla Coppa Italia, sempre per 2-0 in casa contro la Roma.



In campionato il miglior marcatore è Cornelius con 6 reti: il danese, in prestito dall’Atalanta, ha anche firmato una tripletta, quella del 20 ottobre contro il Genoa. Con lui sul podio anche Kulusevski e Gervinho (4), seguiti da Iacoponi, Kucka e Inglese (2) e da Sprocati, Barillà, Gagliolo, Grassi e Karamoh (1).