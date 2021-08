DAL SITO UFFICIALE DELL'UDINESE



"Si chiude il precampionato dell’Udinese che farà così la prova generale dell’esordio in campionato contro la Juventus in programma alla Dacia Arena domenica 22 agosto alle 18,30.

I bianconeri affronteranno, infatti, in amichevole il Legnago mercoledì 18 agosto alle ore 17,30 a Manzano.

Il test sarà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su Udinese Tv e in streaming sul sito www.udinesetv.it"



Così i primi avversari di campionato della Juve rifiniranno la loro preparazione estiva, mentre la squadra di Allegri ha finito il precampionato col testo vinto sull'Atalanta