German El Mono Burgos manda un messaggio a tutti. Il vice allenatore dell'Atletico Madrid è l'uomo carismatico sempre al fianco di Diego Simeone, come aiuto e come condottiero. Ecco perché a pochi giorni dal ritorno della Champions League queste sue parole trovano un eco maggiore: la Juve sarà la prima avversaria dei colchoneros, con una rivincita da prendersi.



Attraverso il suo profilo Instagram, Burgos ha suonato la carica: “Ogni incontro va affrontato come se fosse una finale. Noi prepariamo finali, non partite! Quando un giocatore capisce questo messaggio è molto più vicino al raggiungimento degli obiettivi. La prima cosa che deve entrare nella testa dei giocatori è questa frase: 'È meglio morire con una freccia nel petto che con una nel c...'. Bisogna dare la vita per i propri compagni e portarli al successo!”.