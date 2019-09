. Dopo la vittoria per 3-0 in casa dell'Ausburg del pomeriggio di ieri, i tedeschi stanno per approdare nel capoluogo piemontese, dove domani alle ore 21 affrontano laall'Allianz Stadium. Partita già decisiva, soprattutto per il Bayer, che è uscito sconfitto a sorpresa all'esordio stagionale in Europa in casa contro la Lokomotiv Mosca.