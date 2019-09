Meno due. Due giorni alla ripresa del campionato, con Fiorentina-Juventus che alle 15 darà il via alle danze del terzo weekend di Serie A. I bianconeri si preparano, ritrovando anche gran parte dei Nazionali, per il nuovo impegno che, come spesso è stato ripetuto, è più difficile perché arriva dopo la sosta. Un derby, come percepito in quel di Firenze, una sfida da vincere per lanciare al meglio un ciclo di 7 partite in poco più di 20 giorni.



Ci sarà Maurizio Sarri, al rientro dopo la polmonite: il tecnico ha saltato le prime due gare ed esordirà ufficialmente sabato, dopo una settimana passata sui campi della Continassa ad allenare chi non era in giro per il mondo. Quali saranno le sue scelte? Ci sono ancora dei ballottaggi, anche se il grande dubbio sembra solo uno: Matuidi o Rabiot. Szczesny in porta, poi Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro confermati, così come Pjanic e Khedira (il più riposato tra tutti i centrocampisti). Davanti Douglas Costa, Ronaldo e... Gonzalo Higuain. Dovrebbe essere ancora il Pipita a prendersi la scena, nonostante Dybala scalpiti per una maglia da titolare. La Joya tornerà tardi dall'Argentina e, con tutta probabilità, sarà un innesto importante a partita in corso. Come Ramsey.