Quarantott'ore appena separano la Juventus dalla gara contro la Fiorentina, ma non serviranno a Maurizio Sarri per sciogliere i dubbi di formazione legati all'attacco. Infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, Douglas Costa sarebbe in vantaggio su Bernardeschi, mentre Higuain dovrebbe posizionarsi al centro del tridente. A sinistra, inutile dirlo, ci sarà Cristiano Ronaldo: per Dybala e Mandzukic, quindi, ci sarà da aspettare ancora per la prima partita da titolari della stagione.