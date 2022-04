1









Domani sera la Juve ospiterà la Fiorentina all'Allianz Stadium in quella che sarà la semifinale di ritorno della Coppa Italia, dove chi vincerà dovrà vedersela contro la vincente dell'altra semifinale di questa sera tra Inter e Milan. Ancora molti i dubbi di formazione per i due allenatori, ma intanto proviamo a stilare i probabili 11 della squadra allenata da Vincenzo Italiano.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano