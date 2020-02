sarà fondamentale per capire se i bianconeri si sono ripresi dopo la sconfitta contro il Napoli al San Paolo. In attesa che il campo dia il suo verdetto, via Twitter la Juve fa un tuffo nel passato. A segnare, fu, che incrociò da sinistra verso destra e piazzo con il piede interno il pallone sotto l'incrocio dei pali. Un 1 a 0 determinante, nella corsa di uno Scudetto che, al fine di quella partita, Antonio Conte disse essere al 50% della Juventus (era la 27esima giornata). Un gol da vedere e rivedere, anche se oggi sia il terzino ghanese sia il tecnico leccese siano passati all'Inter.