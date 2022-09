La Juventus domani alle 15 sarà impegnata nella delicata trasferta di Firenze, dove sarà chiamata a sfatare un tabù che manca ormai da diversi anni. Madama infatti, non vince in casa della Fiorentina, in Serie A, dall'1 dicembre 2018, nel 3-0 firmato Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo. Da allora, la Viola ha infilato due pareggi e una vittoria, e non arriva a quattro match consecutivi senza sconfitte dal 1999.